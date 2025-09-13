Введите ваш ник на сайте
Станковича назвали дешевым пижоном

Вчера, 21:55
20

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Понравилась игра обеих команд, боевая получилась. Мяч в середине поля почти не держался: все время шли атаки на те и другие ворота. Это очень порадовало. Качественный футбол был. Команды доказали, что могут очень хорошо играть. В целом ничейный результат закономерен.

– Что думаете об удалении Станковича?

– Опять Станкович ведет себя очень несдержанно. Что выпендриваться? Если даже и спорные моменты, нужно вести себя достойно. А он повел себя как дешевый пижон. Пару игр за его несдержанное поведение, считаю, ему должны дать. Уверен в этом.

  • Главный судья встречи Егор Егоров удалил Станковича за использование нецензурных выражений в свой адрес.
  • Дубль у «Динамо» в матче оформил Бителло, отличившийся на 26-й и 45+3-й минутах. У «Спартака» два гола забил Ливай Гарсия на 19-й и 63-й.

шахта Заполярная
1757790511
Ты кто такая, что бы обзывать тренера, ты конский навоз по сравнении со Станковичем.
Ответить
dimag
1757791137
Я бы назвал Станковича - Бородатым Спившимся ****** ,но всё таки он не имеет отнашения к Зениту ,по этому согласен с Пономарёвым.
Ответить
dimag
1757791201
А что слово ***** запрещены на Бомбардире?
Ответить
dimag
1757791260
Тогда почему разрешены слова - Мясо,Кони, Паровоз,Камни, Быки ?????
Ответить
dimag
1757791338
Офигеть ,я не знал раньше о такой дискриминации.
Ответить
dimag
1757791390
Б О М Ж И
Ответить
VVM1964
1757791428
"По повадкам вроде фраер, но не фраер это точно" (с)... Если и пижон, то точно не дешёвый!!!)
Ответить
Этот чумный мир
1757793378
Да абсолютно вся тушинская секта точно такая же
Ответить
