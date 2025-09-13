Станковича назвали дешевым пижоном

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Понравилась игра обеих команд, боевая получилась. Мяч в середине поля почти не держался: все время шли атаки на те и другие ворота. Это очень порадовало. Качественный футбол был. Команды доказали, что могут очень хорошо играть. В целом ничейный результат закономерен.

– Что думаете об удалении Станковича?

– Опять Станкович ведет себя очень несдержанно. Что выпендриваться? Если даже и спорные моменты, нужно вести себя достойно. А он повел себя как дешевый пижон. Пару игр за его несдержанное поведение, считаю, ему должны дать. Уверен в этом.