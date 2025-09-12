Станкович оценил летние трансферы «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал итоги трансферного окна.
По словам испанца, главный тренер Деян Станкович доволен новичками.
«Станкович точно доволен усилениями. Всем очевидно, что, начиная с зимы, были сделаны большие вложения со стороны «Лукойла» и совета директоров «Спартака». Сейчас команда более сбалансирована.
Можно ли сделать команду лучше? Конечно, да. Но кто-то не понимает, что не ты управляешь рынком, а рынок управляет тобой. Везде разные даты трансферных окон, разная политическая ситуация», – сказал Кахигао.
Летом «Спартак» подписал следующих игроков:
- Жедсон Фернандеш (20,78 миллиона евро);
- Илья Самошников (3,7);
- Александер Джику (2,5);
- Кристофер Ву (свободный агент);
- Антон Заболотный (свободный агент).
Источник: телеграм-канал Андрея Бабича