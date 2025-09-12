Введите ваш ник на сайте
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»

12 сентября, 14:06
2

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал итоги трансферного окна.

По словам испанца, главный тренер Деян Станкович доволен новичками.

«Станкович точно доволен усилениями. Всем очевидно, что, начиная с зимы, были сделаны большие вложения со стороны «Лукойла» и совета директоров «Спартака». Сейчас команда более сбалансирована.

Можно ли сделать команду лучше? Конечно, да. Но кто-то не понимает, что не ты управляешь рынком, а рынок управляет тобой. Везде разные даты трансферных окон, разная политическая ситуация», – сказал Кахигао.

Летом «Спартак» подписал следующих игроков:

Источник: телеграм-канал Андрея Бабича
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dmitty
1757685037
Так это не Станкович оценил, а спорт. дир. так считает. А вот слов тренера что-то нет. Хотя он по игре будет оценивать...
Ответить
zigbert
1757698549
Хотелось бы услышать самого Станковича, это более важно.
Ответить
