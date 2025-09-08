Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»

Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»

Вчера, 23:00

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования по случаю смерти клубного фотографа Александра Ступникова.

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало.

Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью.

Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», – сказал Станкович.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
