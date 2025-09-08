Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования по случаю смерти клубного фотографа Александра Ступникова.

Ступников умер сегодня в 40-летнем возрасте.

Он проработал в клубе более 15 лет.

Товарищеский матч с «МЛ Витебск» (5:0) начался с минуты молчания в память о сотруднике.

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало.

Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью.

Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», – сказал Станкович.