Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования по случаю смерти клубного фотографа Александра Ступникова.
- Ступников умер сегодня в 40-летнем возрасте.
- Он проработал в клубе более 15 лет.
- Товарищеский матч с «МЛ Витебск» (5:0) начался с минуты молчания в память о сотруднике.
«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало.
Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью.
Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», – сказал Станкович.
Источник: телеграм-канал «Спартака»