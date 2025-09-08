Скоропостижно ушел из жизни известный сотрудник «Спартака»

Умер фотограф «Спартака» Александр Ступников.

«Сегодня ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу – на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности…

Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши.

Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова.

Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг», – написал клуб.