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Романцев – о Мостовом-тренере: «Это будет бомба!»

5 сентября 2025, 23:47
5

Олег Романцев порассуждал о тренерских перспективах Александра Мостового.

– Недавно у Мостового в очередной раз спросили, почему он не хочет стать тренером. Александр ответил, что всегда этого хотел. Но заметил, что в силу своего характера привык говорить то, что думает. А это, как известно, нравится не всем. Зная лучше других своего воспитанника, скажите: каким вам видится его будущее? И появится ли все-таки в нашем футболе тренер Мостовой?

– Честно говоря, не знаю. Мы с Сашей часто общаемся – вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры – настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?

Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит.

Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.

Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед.

Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Cleaner
1757106857
Это будет ПИСТОН!!!...)))
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boris63
1757119946
А может получится и пшик.
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алдан2014
1757130968
Дайте Сашке порушить,имейте совесть.
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zigbert
1757142766
Особого стремления стать тренером у Мостового нет. Одни разговоры а между тем годы летят.
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bashnat013
1757147443
Проблема не в том что говоришь что думаешь,а в том что думать нечем!!!
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