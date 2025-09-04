Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров

Сегодня, 13:38
1

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича в этом сезоне.

– Какую оценку ставите Станковичу за первые семь туров?

– Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень и получали пятeрки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли [у «Сочи»], я больше чем уверен, им спокойно можно двойку ставить [за этот матч].

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 11 очками после 7 туров.
  • Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

Еще по теме:
«Спартак» анонсировал товарищеский матч с иностранным клубом 2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак» 1
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1756982490
Заняли свою промежность 6-7. Хорошо ещё, что не десятые. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
11
Месси обвинили в угрозах заблокировать попадание в сборную Аргентины игроку МЛС
14:16
ФотоОсинькин возглавил «Сочи»
14:06
Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров
13:38
1
Клубы РПЛ могут заставить платить двойную цену за покупку легионеров
13:09
7
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
12:49
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Все новости
Все новости
Скопинцев недоволен снижением количества игрового времени в «Динамо» при Карпине
13:54
«Спартак» анонсировал товарищеский матч с иностранным клубом
13:25
2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
12:34
1
Черданцев раскритиковал ужесточение лимита
12:22
8
Семак отреагировал на смену Медведева Зыряновым в «Зените»
12:14
2
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление»
12:07
3
Министр спорта РФ обсудит с клубами РПЛ потолок зарплат
12:05
1
Реакция Семака на ужесточение лимита
11:51
8
Миранчук ответил на критику президента «Сьона»
11:44
1
Раскрыт порядок изменения лимита в РПЛ
11:30
12
В «Сан-Паулу» отреагировали на интерес ЦСКА к покупке Кармо
11:21
Аршавин назвал глупостью введение жесткого лимита в РПЛ
11:08
3
«Акрон» отдал в аренду легионера
10:51
Медведев ответил, может ли он вернуться на руководящий пост в «Зените» вместо Зырянова
10:39
4
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
10:21
Агент Жерсона рассказал о самочувствии игрока в «Зените»
10:06
1
Дегтярев рассказал о плане ужесточения лимита в РПЛ: «Никаких здесь дискуссий»
10:02
8
Глебов из ЦСКА назвал топ-клуб, в который мечтает перейти
09:56
Жерсон проиграл суд бывшему агенту, который не позволил ему перейти в «Динамо»
09:30
2
Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА
09:16
1
Названа причина срыва трансфера в «Динамо» игрока из чемпионата Израиля
09:08
Акинфеев назвал главный приз для игрока ЦСКА, заработавшего больше всех кепок
08:57
1
Григорян назвал игрока, который иногда выглядел нелепо в «Спартаке»
08:38
8
Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»
08:29
5
Черданцев отреагировал на слова Карпина о готовности уйти из «Динамо»
08:18
Прогноз Слуцкого на место «Спартака» в РПЛ в этом сезоне
08:00
17
Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации
07:44
14
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 