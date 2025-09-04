Бубнов поставил оценку Станковичу по итогам 7 туров

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича в этом сезоне.

– Какую оценку ставите Станковичу за первые семь туров?

– Тройка. Потому что в тех играх, в которых они показывали хороший уровень и получали пятeрки у меня, они не выиграли, они одну ничью сыграли, одну проиграли. А вот сейчас они выиграли [у «Сочи»], я больше чем уверен, им спокойно можно двойку ставить [за этот матч].