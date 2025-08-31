Карпин назвал виновного в поражении «Динамо» в Каспийске

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».
- Московская команда уступила в Каспийске со счетом 0:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- У динамовцев 3 победы в 10 матчах при Карпине.
– Соперник ничем не удивил. Знали, как они будут играть.
– Показалось, что вы недоумевали после некоторых действий команды в атаке.
– Да, было недоумение в какие‑то моменты. Футбол состоит из ошибок. Нельзя винить одного игрока. В конце концов, я виноват в результате.
– Какое настроение в раздевалке?
– А вы как думаете? Радуются?
– А какие‑то выводы сделали?
– Прямо сейчас? Нет.
– Болельщики кричали «Не позорьте имя Динамо». Что было в этой игре и последних семи турах – позор?
– То, что в семи турах – нет, что сегодня – да.
Источник: «Матч ТВ»