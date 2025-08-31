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Карпин назвал виновного в поражении «Динамо» в Каспийске

31 августа 2025, 23:30
8

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча с «Динамо Мх».

  • Московская команда уступила в Каспийске со счетом 0:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • У динамовцев 3 победы в 10 матчах при Карпине.

– Соперник ничем не удивил. Знали, как они будут играть.

– Показалось, что вы недоумевали после некоторых действий команды в атаке.

– Да, было недоумение в какие‑то моменты. Футбол состоит из ошибок. Нельзя винить одного игрока. В конце концов, я виноват в результате.

– Какое настроение в раздевалке?

– А вы как думаете? Радуются?

– А какие‑то выводы сделали?

– Прямо сейчас? Нет.

– Болельщики кричали «Не позорьте имя Динамо». Что было в этой игре и последних семи турах – позор?

– То, что в семи турах – нет, что сегодня – да.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Динамо Мх Карпин Валерий
Комментарии (8)
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BRO_football
1756674210
Карпин уже всеми мыслями в сборной России. Не до Динамо ему сейчас
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Cleaner
1756674311
Валера хамит по привычке. Тренер уровня Пердива.
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Томик
1756681755
А что так болельщики "Динамо" переживают? Чем больше проигрывают, тем быстрее спишут счётчик. Нет худа без добра.
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vvv123
1756706531
Валеро все завалил. Вертайте Личку!
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zigbert
1756707182
В отличии от Лички Карпин строит в Динамо другой футбол,более оборонительный. Чтобы поставить такую игру потребуется время. Может появление Гладышева и Тюкавина после перерыва улучшит игру в атаке?
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SLADE2019
1756713287
Болельщики Динамо те еще чудаки. Ваше имя опозорено давно и очень надолго. Причем здесь Карпин с футболистами нынешнего состава? С уходом Яшина, то есть уже более 50 лет ваш клуб - отстой. А то, что случилось весной 1976 года - под стать дурному сну (ну для вас динамиков чудному).
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