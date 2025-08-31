Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата

«Ювентус» идет без потерь в новом розыгрыше чемпионата Италии.

Вслед за «Пармой» туринцы победили «Дженоа» – 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Душан Влахович.

У «Ювентуса» 6 очков в 2 турах Серии А – столько же у «Наполи», «Ромы» и «Кремонезе».