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  • Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата

Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата

31 августа 2025, 21:27

«Ювентус» идет без потерь в новом розыгрыше чемпионата Италии.

Вслед за «Пармой» туринцы победили «Дженоа» – 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Душан Влахович.

У «Ювентуса» 6 очков в 2 турах Серии А – столько же у «Наполи», «Ромы» и «Кремонезе».

Италия. Серия А. 2 тур
Дженоа - Ювентус - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Д. Влахович, 73.
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Дженоа
Ювентус
Никола Леали
0%
Аарон Мартин
0%
Лео Эстигард
0%
Йохан Васкес
0%
Брук Нортон-Каффи
0%
Мортен Френдруп
0%
Николае Станчу
0%
Микаэль Эгилл Эллертссон
0%
Патрицио Мазини
0%
Валентин Карбони
0%
Лоренцо Коломбо
0%
Мортен Торсбю
0%
Руслан Малиновский
0%
Витинья
0%
Калеб Экубан
0%
Джефф Эхатор
0%
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Микеле Ди Грегорио
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Пьер Калюлю
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Федерико Гатти
0%
Бремер
0%
Ллойд Келли
0%
Жоау Мариу
0%
Мануэль Локателли
0%
Кефрен Тюрам
0%
Франсишку Консейсау
0%
Кенан Йылдыз
0%
Джонатан Дэвид
0%
Тен Коопмейнерс
0%
Уэстон МакКенни
0%
Филип Костич
0%
Николас Гонсалес
0%
Душан Влахович
0%
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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Дженоа
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