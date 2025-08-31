Кисляк раскритиковал действия Кордобы в эпизоде с Мойзесом

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
На 56-й минуте встречи с поля был удален нападающий «быков» Джон Кордоба после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.
– Неудовлетворения больше. Мы играли в большинстве 30 минут, но сыграли вничью. Вот такой результат.
– Какие были эмоции в эпизоде с незасчитанным голом?
– Честно, не знаю. Мне кажется, что не было фола. Ни в одной лиге такого не поставят. Если будут так свистеть на Кордобе, то он так и будет лучшим игроком.
Три матча с принципиальными соперниками заканчиваются какими‑то скандалами, которые вне футбола, скажем так.
– Удаление Кордобы?
– Кордоба специально взял и ударил Мойзеса. Мы знаем, какой игрок Кордоба. Это не красит его ни как футболиста, ни как человека.
- Кисляк открыл счет у ЦСКА на 36-й минуте. Кордоба на 44-й забил за «Краснодар».
- Красно-синие занимают 2-е место в РПЛ с 15 очками, «быки» лидируют с 16-ю.