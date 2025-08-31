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  • Кисляк раскритиковал действия Кордобы в эпизоде с Мойзесом

Кисляк раскритиковал действия Кордобы в эпизоде с Мойзесом

31 августа 2025, 20:59
49

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

На 56-й минуте встречи с поля был удален нападающий «быков» Джон Кордоба после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.

– Неудовлетворения больше. Мы играли в большинстве 30 минут, но сыграли вничью. Вот такой результат.

– Какие были эмоции в эпизоде с незасчитанным голом?

– Честно, не знаю. Мне кажется, что не было фола. Ни в одной лиге такого не поставят. Если будут так свистеть на Кордобе, то он так и будет лучшим игроком.

Три матча с принципиальными соперниками заканчиваются какими‑то скандалами, которые вне футбола, скажем так.

– Удаление Кордобы?

– Кордоба специально взял и ударил Мойзеса. Мы знаем, какой игрок Кордоба. Это не красит его ни как футболиста, ни как человека.

  • Кисляк открыл счет у ЦСКА на 36-й минуте. Кордоба на 44-й забил за «Краснодар».
  • Красно-синие занимают 2-е место в РПЛ с 15 очками, «быки» лидируют с 16-ю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Кисляк Матвей
Комментарии (49)
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ZAITZEFF2011
1756663331
Мы знаем какой Мойзес провокатор.
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Боцман59rus
1756663899
_ играет неплохо, но варежку стал раскрывать слишком много и не поделу, звезду 3.14здюк словил ...Кордоба молодец, даже не взглянул на него, когда он скакал перед ним, граблями размахивая
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aaaaahhhh
1756664129
Кисляк - сопляк. Мойзес тот еще артист.:))))
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Чилим.
1756664864
Хоть бы повтор посмотрел, прежде чем хавальник раскрывать...
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timon2401
1756664992
Но и мы знаем кто такой Мойзес…тот еще симулянт..
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Artemka444
1756671350
Так мойзес такой же как весь цска
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Artemka444
1756671371
Ппппп
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k611
1756747350
Удар рукой то был, без вопросов. Другой вопрос зачем, сам себя подставил.
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trener7
1756880859
Слишком юн ещё критиковать кого
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sochi-2013
1756910218
Если зафиксировать все толчки и словесные оскорбления Мойзеса БарбоСы не попавшие в кадр (надеюсь, что Краснодаром велась съемка), то этого провокатора до конца первого круга надо дисквалифицировать!
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