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Кордоба прокомментировал свое удаление в матче с ЦСКА

31 августа 2025, 20:41
6

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба считает незаслуженным свое удаление в гостевом матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идeт хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что они довели этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса и он сам сказал, что касания не было.

Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА у центрального защитника армейцев была жeлтая. После случился фол на мне и судья закрыл на этот фол глаза. Мне кажется, что пришло время пересмотреть работу судей. Я устал от этой несправедливости», – сказал Кордоба.

  • Главным судьей встречи был Рафаэль Шафеев.
  • Кордоба был удален с поля на 56-й минуте после стыка с защитником красно-синих Мойзесом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (6)
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Чилим.
1756662220
Держись, ничего тут не изменится...
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Gwynbleidd
1756662450
Вот и я говорю, что там не было фола и у ЦСКА отняли чистый гол...
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Cleaner
1756662655
Кордоба, сними корону. Вышел на поле морда кирпичом, с такими понтами, что любой судья в спорном эпизоде всегда будет против тебя. Будь проще, может и отношение к тебе изменится...
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JIEGEHDA
1756665063
По факту надо было удалять игрока . Когда Джон выбегал . Там и Игорь уже вне штрафной был выбегая на встречу . При этом игрок специально взял и сфолил. Никакого мяча и близко не было . Это первый момент с красной . Там Вар должны были помочь. В момента красной так же Вар виноват должны были помочь и сказать что была грубость но по факту никакого касания не было. Там кстати и игра рукой Мойзеса была. + Шафеев терпила. Очень часто его матчи со Спартаком до добра не доводили. Терпит терпит а когда накал уже превышает начинает махать карточками . Ахмат Спартак матч где за первый тайм у Ахмата около 18-19 фолов и 0 жёлтых тому показатель
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Artemka444
1756671770
Судьи у нас по разному судят Как и везде так то
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