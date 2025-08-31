Кордоба прокомментировал свое удаление в матче с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба считает незаслуженным свое удаление в гостевом матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Это не первый раз, когда такое со мной происходит. Идeт хороший матч, а после арбитр начинает действовать против меня, «Краснодара». Но я рад и горжусь командой, что они довели этот матч до ничьей. Судье надо пересмотреть момент. Я не касался Мойзеса и он сам сказал, что касания не было.

Не хочу говорить о своем голе. Я зол на судей, меня это раздражает. Они что хотят, то и делают со мной. Когда отменили первый гол ЦСКА у центрального защитника армейцев была жeлтая. После случился фол на мне и судья закрыл на этот фол глаза. Мне кажется, что пришло время пересмотреть работу судей. Я устал от этой несправедливости», – сказал Кордоба.