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Реакция Рабинера на удаление Кордобы

31 августа 2025, 19:48
13

Журналист Игорь Рабинер высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

«С одной стороны, у Кордобы периодически сносит крышу, и это не новость. С другой, я так и не увидел (может, пока) подтверждения, что пинком, непонятно зачем сделанным, он Мойзеса хотя бы чуть-чуть коснулся.

С третьей и главной, не понимаю, за что и почему на такую игру назначается неопытный арбитр квалификации Шафеева. Который начал пороть еще в первом тайме, в течение четырех секунд не замечая явного фола Жоао Виктора на Кордобе, после чего началась голевая атака, а позже гол был отменен.

Не случайно в перерыве Радимов заметил, что на месте игроков после всего этого был бы очень нервным. Вот это и произошло, и стало точкой отсчета для удаления Кордобы. Шафеев испортил великолепный матч», – написал Рабинер.

«Назначение Шафеева на такую игру – дикий провал Мажича», – добавил позднее журналист.

  • Матч продолжается, счет 1:1.
  • В первом тайме Кордоба впервые за карьеру забил Игорю Акинфееву в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (13)
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evgevg13
1756659352
Да просто это беспредел, купленный конями.
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sochi-2013
1756659429
Мойзес провоцировал весь матч. Толкал, что-то в ухо шептал Кордобе. Явно же не комплименты! И упал от бесконтактного удара.
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Semenycch
1756659432
Безобразное московское судейство!
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IVANRUS777
1756659522
На глазах арбитра Мойзес при угловом нехило так ткнул в спину Кордобу и это скорее всего было не раз за матч. А когда Кордоба просто махнул в его сторону ногой, то он завалился, как мешок и начал плакать. Бесят такие игроки. И судья олень не контролировал игру. Зачем на такой матч правда назначили это недоразумение.
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Garrincha58
1756660506
эта бригада судей должна судить в ФНЛе
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Фердя
1756661293
Походу мелькнула чёрная тень великого комбинатора коней … Гинера!
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Cleaner
1756661628
Ну фол на Кордобе был совсем не явным. Боковой арбитр был в пяти метрах от эпизода и то же не поднял флажок о нарушении. Первый гол ЦСКА должен был быть засчитан однозначно. С удалением Кордобы 50 на 50. ВАР не вмешался, значит явной ошибки судьи не было.
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andrei-sarap-yandex
1756661880
ВЕНДЕЛ показал палец и его удалили....а КОРДОБА ПОКАЗАЛ АГРЕСИЮ И НЕНАВИСТЬ к игроку и его надо поощрять ??? в прошлом КРАСНОДАР СТАЛ ЧЕМПИОНОМ С помощью судей ...КАРАВАЕВА и АГАЛАРОВА....ЛЕВНИКОВа надо проходить через детектор и выгнать с судейства....ЛЕВНИКОВ на заарплате у КРАСНОДАРа
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Чилим.
1756662153
Если говорят, что у нас футбол ниже плинтуса, то про судей даже параметра низины не подберёшь. Сплошная некондиция.
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somn
1756662661
Ну что тут чирикать? Была задача у Коней - убить Кордобу, что они и сделали.
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