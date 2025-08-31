Реакция Рабинера на удаление Кордобы

Журналист Игорь Рабинер высказался об удалении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 56-й минуте гостевого матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

«С одной стороны, у Кордобы периодически сносит крышу, и это не новость. С другой, я так и не увидел (может, пока) подтверждения, что пинком, непонятно зачем сделанным, он Мойзеса хотя бы чуть-чуть коснулся.

С третьей и главной, не понимаю, за что и почему на такую игру назначается неопытный арбитр квалификации Шафеева. Который начал пороть еще в первом тайме, в течение четырех секунд не замечая явного фола Жоао Виктора на Кордобе, после чего началась голевая атака, а позже гол был отменен.

Не случайно в перерыве Радимов заметил, что на месте игроков после всего этого был бы очень нервным. Вот это и произошло, и стало точкой отсчета для удаления Кордобы. Шафеев испортил великолепный матч», – написал Рабинер.

«Назначение Шафеева на такую игру – дикий провал Мажича», – добавил позднее журналист.