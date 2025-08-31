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Дуглас Сантос отправился в сборную Бразилии

31 августа 2025, 19:15
7

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправился в сборную Бразилии. Вместе с ним в национальную команду уехал вингер петербуржцев Луис Энрике.

Из «Зенита» в сборную России отправились Денис Адамов, Андрей Мостовой, Максим Глушенков и Юрий Горшков.

Также Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Ваня Дркушич уехали в национальные команды Сербии, Казахстана и Словении соответственно.

  • Осенью 2024 года Дуглас Сантос получил гражданство РФ. Он также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
  • В случае появления на поле в составе сборной Бразилии Дуглас Сантос станет считаться легионером в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»
Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Россия Дуглас Сантос
Комментарии (7)
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Цугундeр
1756657153
Э! А кто Сьон будет рвать 6-го числа?) Костик с Серёжей выйдут на поле?)
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ivany4
1756658770
Ещё никогда Алексей Миллер не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своём предприятии(раздача российских паспортов), от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.))/С*/
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Garrincha58
1756660670
улетел, но главное выйдет ли на поле
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PAREVG.
1756661133
Лишить гражданства. и пожизненно депортировать.
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neveldomha
1756663103
Хорошей игры
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somn
1756663200
Удачи...
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alefreddy
1756666678
российский игрок за сборную Бразилии-оригинально
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