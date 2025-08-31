Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправился в сборную Бразилии. Вместе с ним в национальную команду уехал вингер петербуржцев Луис Энрике.

Из «Зенита» в сборную России отправились Денис Адамов, Андрей Мостовой, Максим Глушенков и Юрий Горшков.

Также Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Ваня Дркушич уехали в национальные команды Сербии, Казахстана и Словении соответственно.