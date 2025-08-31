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Слишкович: «Нынешние правила делают из футбола цирк»

31 августа 2025, 17:39
1

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался по итогам матча 7-го тура против «Рубина» (2:2).

  • Оренбуржцы уступали 0:2.
  • Команда идет на 11-м месте.
  • У «Рубина» дубль оформил Мирлинд Даку.

«Позволили сопернику сделать две быстрые атаки – и сразу 0:2. Атаковали до перерыва, но я не был доволен, что мы не двигали мяч в глубину. Во втором тайме была другая команда, были стандарт, пенальти, с которых забили. С игры мы должны были больше создать. Но я доволен счету 2:2. Показали характер, но не хватило сил, чтобы в конце сделать счет 3:2. Ничья закономерна.

Пенальти – это проблемы правил. Для меня это не пенальти, как и пенальти Бубаньи в игре с «Зенитом». Это не проблема рефери, это проблема правил, которые делают цирк из футбола. Игрок прыгает за мячом, но куда ему девать руки? Все правила сделаны для атакующих команд, ни одно правило в последние 20 лет не сделано для обороны.

Когда вижу своего защитника, держащего руки за спиной, то это не футбол. Рефери сегодня хорошо работал, но такие правила. Не хочу получать такие пенальти, не хочу, чтобы ставили такие пенальти в ворота соперника. Подобное убивает футбол», – сказал Слишкович.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Оренбург Слишкович Владимир
Комментарии (1)
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Ловкий Бубен
1756655936
отменить их все , можно подыгрывать рукой, ну правда ведь, куда их девать ??? И разрешить бить по зубам в штрафной и в не её и ногой в живот и пах это элемент спортивного единоборства, броски самбо это вааще смешно как за них штрафные назначают ???
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