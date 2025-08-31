Рахимов недоволен комплектованием «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов недоволен, как команда укомплектована.

– Трансферы будут?

– Смотрим, с кем‑то не можем договориться, кто‑то не захотел поехать, кто‑то согласился, но не смог приехать, кто‑то стоит дорого. Для меня все просто. Команда, которая затыкает дыры (в составе), будет бороться за выживание. Мы не хотим этого, но для этого надо усиливаться.