Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павлович дал прогноз на возможный бой Дзюбы и Махачева

31 августа 2025, 13:29
3

Бывший претендент на временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе до 120 кг Сергей Павлович высказался о возможном поединке Артема Дзюбы с Исламом Махачевым.

  • Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC, так как он превосходит его в габаритах.

«Это просто медиаповод для разговора. Все прекрасно понимают, что Ислам профессионал, тем более чемпион. Он даже меньше габаритами, но вопрос полуминуты – и все», – сказал Павлович.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1756652439
Не, не съезжайте, пусть зюба попробует, я буду за него болеть, чтобы остался живым))
Ответить
Vitaga
1756657266
тут даже не полминуты - мах 10 сек. только это неправильно сводить профи в командном виде и единоборств.
Ответить
IVANRUS777
1756672480
Задушит Рукаку по быстрому да и всё, а если болевой на ногу проведёт, то поможет наконец закончить карьеру любителю рекордов)
Ответить
Главные новости
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
1
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
11
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
2
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
4
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
22:13
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
5
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
20
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+