Павлович дал прогноз на возможный бой Дзюбы и Махачева

Бывший претендент на временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе до 120 кг Сергей Павлович высказался о возможном поединке Артема Дзюбы с Исламом Махачевым.
- Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC, так как он превосходит его в габаритах.
«Это просто медиаповод для разговора. Все прекрасно понимают, что Ислам профессионал, тем более чемпион. Он даже меньше габаритами, но вопрос полуминуты – и все», – сказал Павлович.
Источник: «РБ Спорт»