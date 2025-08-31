Павлович дал прогноз на возможный бой Дзюбы и Махачева

Бывший претендент на временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе до 120 кг Сергей Павлович высказался о возможном поединке Артема Дзюбы с Исламом Махачевым.

Форвард «Акрона» ранее заявил, что у него есть шансы против чемпиона UFC, так как он превосходит его в габаритах.

«Это просто медиаповод для разговора. Все прекрасно понимают, что Ислам профессионал, тем более чемпион. Он даже меньше габаритами, но вопрос полуминуты – и все», – сказал Павлович.