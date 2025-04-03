Дзюба – о бое с Исламом Махачевым: «У меня есть шансы в борьбе и даже в стойке»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что он мог бы противопоставить чемпиону UFC Исламу Махачеву.
– В интернете забил «Артем Дзюба ММА», и вот первое интервью твое: «Я побью и задушу многих легковесов ММА за счет своей фактуры и мощи». На сегодняшний день как?
– Я в этом убежден.
– Вот первый легковес – Ислам Махачев.
– Опять же я условно говорю – если он будет в 70 кг, то, понятно, он [все равно] будет фаворитом, но шансы у меня есть.
При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке.
– В борьбе нормально, ты тренируешься?
– Ну не то что тренируюсь, но неплохо понимаю.
- 33-летний Махачев – действующий чемпион UFC в лeгком весе.
Источник: телеграм-канал «Кулаки»