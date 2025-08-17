Стали известны стартовые составы на матч 5 тура чемпионата России в котором сыграют «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится 17 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Касерес, Маричаль, Осипенко, Зайнутдинов, Фомин, Глебов, Бителло, Макаров, Рубенс, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Дивеев, Мойзес, Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов, Алвес, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

