Семак описал старт сезона для «Зенита» одним прилагательным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о старте сезона.

В 5-м туре «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2).

У петербуржцев после 5 туров 6 очков.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Старт сезона получился скомканным, потому что предсезонку мы играли по одной схеме, а потом по ходу сезона пришли Вендел и Жерсон, получил травму Луис Энрике. Второй момент – психологическое давление. Упустили победы над «Рубином», ЦСКА, проиграли «Ахмату». Ребятам не хватает легкости и уверенности в себе.

Но единственный путь – терпеть и работать. Чтобы игроки, которые сегодня не готовы на 100 процентов, набирали форму и доказывали свое место в стартовом составе», – сказал Семак.