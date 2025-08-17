Реакция Аршавина на ничью «Спартака» и «Зенита»

Экс-зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:2).

С 52-й минуты «Спартак» был в большинстве.

Петербуржцев от поражения спас экс-спартаковец Александр Соболев.

«Спартак» идет в РПЛ 12-м.

«Спартак» здорово играл, но десятерым дал отыграться. А «Зенит», когда было 11 на 11, я не видел, за счет чего они хотят прорываться, атаковать и обыгрывать этот «Спартак».

Деян Станкович? Я думаю, что все нормально, у руководства отлегло и Станкович точно продолжает работу», – сказал Аршавин.