Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужно, конечно, российский специалист – я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом».

Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня», – сказал Губерниев.