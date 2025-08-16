Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»

16 августа 2025, 14:01
13

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужно, конечно, российский специалист – я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом».

Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня», – сказал Губерниев.

  • Игра начнется в 17:30 мск.
  • В последнем матче команд на «Лукойл Арене» победил «Спартак» (2:1).
  • «Спартак» сейчас идет на 11-м месте таблицы.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на решения ЭСК по матчу со «Спартаком» 13
Решение ЭСК по сомнительному пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом» 7
Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком» 18
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1755342522
...ну, что на это скажешь? Чем ответить? Наверное, нужно попросить Сашу Мостового, стать аналитиком и обозревателем в биатлоне или в гребле...
Ответить
Spartak_forv@
1755342829
Можно было предложить еще Юрана,Осинькина,Федотова, Гончаренко.Ну и естественно спортивным директором Губерниева
Ответить
Каратель помойников
1755344287
Как можно спорить со столь огромной губой?)))
Ответить
Нуф-Нуф
1755344520
Губошлеп типа "знаток" футбола. Его дело с веслом по срач тв ходить. Алеша прогиб зафиксировал. А выиграет сегодня Спартак.
Ответить
Anton1969
1755345364
"Великий" и "ужасный" Губерниев!!! Как всегда в своём репертуаре!!! Как же он надоел!!!
Ответить
Александр.Т.
1755347534
Динамо поставила Карпина и что как результат ? Он же тоже Российский специалист. Что на это скажет Губерниев
Ответить
subbotaspartak
1755349423
Уверен он, после игры встретимся...
Ответить
Taps
1755350832
Пляжные мальчики сдулись и сливают Серожу ...
Ответить
zigbert
1755369833
Губерниев прогнозистом стал? И как результат? Не садился бы не в свои сани.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
2
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
14
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
32
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
53
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
3
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
52
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
9
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+