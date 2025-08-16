Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».
«Зенит» выиграет, а Станковича уволят. И тогда «Спартаку» нужно назначать Талалаева или Шалимова. Иначе продолжится агония, если Станковича не уволят или поставят очередного Румпельштильцхена. А нужно, конечно, российский специалист – я даже фамилии назвал. Но для этого, конечно, надо будет договариваться с «Балтикой» или «Факелом».
Уверен, что «Зенит», возможно, не крупно, но обыграет «Спартак» сегодня», – сказал Губерниев.
- Игра начнется в 17:30 мск.
- В последнем матче команд на «Лукойл Арене» победил «Спартак» (2:1).
- «Спартак» сейчас идет на 11-м месте таблицы.
Источник: «Чемпионат»