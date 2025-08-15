Барко описал Жедсона двумя словами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от нового партнера Жедсона Фернандеша.

«Что касается нашего новичка Жедсона, то мы с ним стараемся как можно скорее наладить взаимодействие и адаптироваться к тем задачам тренерского штаба, которые перед нами ставятся. Ведь в последних матчах мы действовали по новой схеме.

Жедсон – большой мастер, прекрасно владеет мячом и ведет игру команды. Вместе у нас может многое получиться», – сказал Барко.