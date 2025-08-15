Барко описал Жедсона двумя словами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от нового партнера Жедсона Фернандеша.
«Что касается нашего новичка Жедсона, то мы с ним стараемся как можно скорее наладить взаимодействие и адаптироваться к тем задачам тренерского штаба, которые перед нами ставятся. Ведь в последних матчах мы действовали по новой схеме.
Жедсон – большой мастер, прекрасно владеет мячом и ведет игру команды. Вместе у нас может многое получиться», – сказал Барко.
- «Бешикташ» сообщал, что сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
- Это самый дорогой трансфер на вход в истории «Спартака».
- Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.
Источник: официальный сайт «Спартака»