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Барко описал Жедсона двумя словами

15 августа 2025, 21:25
7

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от нового партнера Жедсона Фернандеша.

«Что касается нашего новичка Жедсона, то мы с ним стараемся как можно скорее наладить взаимодействие и адаптироваться к тем задачам тренерского штаба, которые перед нами ставятся. Ведь в последних матчах мы действовали по новой схеме.

Жедсон – большой мастер, прекрасно владеет мячом и ведет игру команды. Вместе у нас может многое получиться», – сказал Барко.

  • «Бешикташ» сообщал, что сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Это самый дорогой трансфер на вход в истории «Спартака».
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Фернандеш Жедсон Барко Эсекьель
Комментарии (7)
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Desma
1755282914
Дай бог.
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erybov1965
1755283548
Пока не заметил ни взаимодействия, ни того, чтобы Жедсон вел игру команды.
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zigbert
1755284044
Не всегда сразу получается наладить взаимоотношения. Главное чтобы было стремление к этому.
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БАЗАРА НЕТ
1755284973
Начинает свинская болтовня
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FWSPM
1755286400
давайте давайте надо размотать гаспрем для начала
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alefreddy
1755334409
посмотрим в деле как проявлять себя будет
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