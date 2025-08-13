Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев после домашнего матча 2-го тура группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо Мх» (1:1, по пенальти 3:4) высказался о результатах команды на старте сезона.

«Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу. Чувствуем ли мы то, что главный тренер на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все – одна команда», – сказал Дмитриев.