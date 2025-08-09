Федотов прокомментировал отмену пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».
В первом тайме судья Сергей Иванов назначил пенальти в пользу «Спартака», но он был отменен после просмотра видео.
«Иванов ошибся, самостоятельно назначив пенальти. Жедсон был инициатором контакта и сам наступил на ногу сопернику. Это вообще фол в пользу «Локомотива». Если бы он сместился в штрафную ближе – мог бы сам это увидеть, а он остался на линии – и не смог рассмотреть полностью эпизод.
Это проблема Иванова. VAR всe исправил, Левников молодец – обязан был вмешаться», – сказал Федотов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- «Локомотив» – лидер РПЛ.
- У «Спартака» после трех туров 4 очка.
Источник: «Чемпионат»