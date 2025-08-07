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Сафонову порекомендовали срочно покинуть «ПСЖ»

7 августа 2025, 15:00
13

Французский журналист L’Equipe Уго Делом посоветовал Матвею Сафонову уйти из «ПСЖ».

Ранее парижский клуб сообщил россиянину, что не видит его в статусе основного вратаря.

«Для Сафонова будет неправильным решением оставаться в «ПСЖ». С учетом скорого перехода Лукаса Шевалье и текущей ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой, он попросту не будет играть. А в таком клубе очень важно получать игровую практику. Да, Матвей чувствует себя комфортно в Париже, он уже неплохо говорит по-французски. Но, по моему мнению, ему нужно уехать – ради матчей и конкуренции.

Положение Сафонова еще усугубляет скорый приход Забарного. Трансфер уже очень близок, и сделку планируют закрыть уже на следующей неделе. Что касается состава, считаю невозможным, чтобы Сафонов и Забарный играли вместе. Все из-за политической ситуации между Россией и Украиной. Они не будут выступать за одну команду», – сказал журналист.

  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года.
  • В прошлом сезоне он выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
  • Ранее сообщалось о возможном уходе голкипера из клуба, один из вариантов – «Галатасарай».

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (13)
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Max-Min-vkontakte
1754572034
Спорт вне политики. Но это неточно)
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JIEGEHDA
1754572790
Вопрос в другом . Почему так называемый политический вопрос не коснулся трансфера . Почему Забарный не сказал что не хочет быть в клубе где есть русские . Ведь приходит он а не Матвей . И почему люди думают что надо надо сбегать Матвею? То есть куда будут приходить игроки из страны ошибки надо нашим убегать? Не красиво и не понятно . Помимо того что кричат о политике вне футбола
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R_a_i_n
1754576273
Все верно, Сафонов и Забарный не должны играть в одной команде. Нечего с бандерлогом шататься.
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Василий-Горбатенко-google
1754652843
Второй раз не предложат . французы уговаривать не будут .
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Василий-Горбатенко-google
1754653182
Только какое дело до этого в Госдуме? Заняться больше нечем?али что бы Свищева не забывали ? Коои не председатель уже думского комитета по спорту. . напомнить о себе решил .
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Sergey--google
1754664249
Кто такой Забарный и зачем он ПСЖ? Вот реально? Шейхи обнищали и желают днину в команду из непонятной страны? В мире на позиции Забарного нет топ конкурентов? Забарный - внебрачный сын одного из шейхов?
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иммануил
1754678868
Вопрос этот очень просто решается- если хотите,чтобы я ушел, найдите равнозначный клуб с такой же зарплатой. А не сможете исполнить- буду на лавке сидеть до упора. Да,хрен с ней с карьерой, бабло ему капает и ладно! В случае чего может вернуться домой. В РПЛ думаю место себе найдет. Мне вот интересно все же, неужели он реально поверил лягушатникам, что он им нужен в ПСЖ,как основной вратарь!?
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