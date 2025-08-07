Сафонову порекомендовали срочно покинуть «ПСЖ»

Французский журналист L’Equipe Уго Делом посоветовал Матвею Сафонову уйти из «ПСЖ».

Ранее парижский клуб сообщил россиянину, что не видит его в статусе основного вратаря.

«Для Сафонова будет неправильным решением оставаться в «ПСЖ». С учетом скорого перехода Лукаса Шевалье и текущей ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой, он попросту не будет играть. А в таком клубе очень важно получать игровую практику. Да, Матвей чувствует себя комфортно в Париже, он уже неплохо говорит по-французски. Но, по моему мнению, ему нужно уехать – ради матчей и конкуренции.

Положение Сафонова еще усугубляет скорый приход Забарного. Трансфер уже очень близок, и сделку планируют закрыть уже на следующей неделе. Что касается состава, считаю невозможным, чтобы Сафонов и Забарный играли вместе. Все из-за политической ситуации между Россией и Украиной. Они не будут выступать за одну команду», – сказал журналист.