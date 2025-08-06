Реакция Мостового на назначение Черчесова в «Ахмат»

Александр Мостовой высказался о том, что Станислав Черчесов возглавил «Ахмат».

«Ахмат» стартовал в РПЛ с 4 поражений подряд.

Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.

Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.

Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.

«Я не понимал, как «Ахмат» из четырeх матчей на старте сезона не выиграл ни одного, ведь клуб хорошо укрепил состав. Но когда убрали Сторожука, всe стало понятно.

Что касается назначения Черчесова, после того как у него не получилось в сборной Казахстана, где он устанавливал «рекорды», желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы», – заявил Мостовой.