В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера

Президент «Ахмата» Якуб Закриев прокомментировал назначение нового главного тренера Станислава Черчесова.
«Черчесов – один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться, и он возглавил «Ахмат».
Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой – это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах.
А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть всe: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба», – сказал Закриев.
- «Ахмат» стартовал в РПЛ с 4 поражений подряд.
- Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
- Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
- Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»