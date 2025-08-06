В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера

Президент «Ахмата» Якуб Закриев прокомментировал назначение нового главного тренера Станислава Черчесова.

«Черчесов – один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться, и он возглавил «Ахмат».

Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой – это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах.

А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть всe: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба», – сказал Закриев.