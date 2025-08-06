Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов прокомментировал назначение в «Ахмат»

Сегодня, 16:16
7

Новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своем возвращении в грозненский клуб.

«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной.

Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны.

Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником.

Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», – заявил Черчесов.

  • «Ахмат» стартовал в РПЛ с 4 поражений подряд.
  • Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
  • Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
  • Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.

Еще по теме:
В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера
«Ахмат» объявил о назначении Черчесова 3
Названа должность Черчесова-младшего в «Ахмате» 4
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1754486543
Знает,что продуют,но усы топорщит
Ответить
ivany4
1754487480
Может теперь делом займется, а не будет наводить тень на плетень и других тренеров.))
Ответить
АК 68
1754487480
По-любому помнит, за что его Кадыров выгнал из Терека в 13-ом году, будет осторожней.
Ответить
Romeo 123
1754489161
К новому году уволят
Ответить
САДЫЧОК
1754489282
Ахмату конечно нужен хороший тренер, но не этот физрук. Сколько можно бездарностей приглашать.
Ответить
Интерес
1754490617
Докажи, что ТРЕНЕР,обыграй их!
Ответить
Главные новости
«Зенит» объявил о переходе Ахметова в другой клуб РПЛ
18:18
В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера
18:06
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
17:31
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ
17:17
3
«ПСЖ» проинформировал Сафонова о его статусе в сезоне-2025/26
16:58
6
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
16:29
4
Черчесов прокомментировал назначение в «Ахмат»
16:16
7
Мостовой назвал условие для поражения сборной России от Иордании
16:08
ФотоМангаш попрощался со «Спартаком»
15:57
6
ФотоСуперкомпьютер определил главных претендентов на победу в АПЛ-2025/26
15:30
1
Все новости
Все новости
Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад
17:43
Махачкалинское «Динамо» усилилось вторым летним новичком
16:48
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
16:29
4
Черчесов прокомментировал назначение в «Ахмат»
16:16
7
Мостовой назвал условие для поражения сборной России от Иордании
16:08
ФотоМангаш попрощался со «Спартаком»
15:57
6
«Оренбург» купил нападающего «Ботафого»
15:47
1
«Ахмат» объявил о назначении Черчесова
15:05
3
Станкович ответил на ультиматум «Спартака»
15:00
39
Божович оценил цены в Москве
14:51
⚡️ «Спартак» поставил ультиматум Станковичу
14:28
24
«Сочи» интересуется бразильским защитником
14:14
Вендел может получить паспорт России
13:31
46
Игрок «Спартака» заявил, что за год ни разу не поговорил со Станковичем
13:26
4
«Спартак» ориентируется на Дивеева при поиске защитника на трансферном рынке
13:09
5
Игрок «Локомотива» перейдет в «Акрон»
12:01
Ташуев – о Глушенкове: «Пока не выдерживает конкуренцию в «Зените»
11:54
1
Названа должность Черчесова-младшего в «Ахмате»
11:28
4
Агент Ракова отреагировал на информацию о лудомании у игрока
11:14
2
Радимов раскритиковал игру Кругового против «Зенита»
11:11
9
Ташуев высказался о влиянии эмоций Станковича на игру футболистов «Спартака»
10:57
1
SHOT: лучший бомбардир РПЛ страдает лудоманией
10:45
6
Комментатор «Матч ТВ» извинился перед болельщиками ЦСКА
10:25
28
Пономарев объяснил, почему «Зениту» нужно уволить Семака
10:08
15
Экс-тренер «Зенита» – о Латышонке: «Стал меньше выручать»
09:54
1
Гаджиев объяснил, почему ужесточение лимита может навредить РПЛ
09:44
7
Радимов высказался о проблемах Глушенкова
09:32
5
Игрок «Спартака» рассказал об отстранении от тренировок
09:02
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 