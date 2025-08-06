Черчесов прокомментировал назначение в «Ахмат»

Новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своем возвращении в грозненский клуб.
«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной.
Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.
У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны.
Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником.
Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», – заявил Черчесов.
- «Ахмат» стартовал в РПЛ с 4 поражений подряд.
- Черчесов сменил уволенного Александра Сторожука.
- Он уже возглавлял «Ахмат» с 2011 по 2013 год.
- Сообщалось, что грозненский клуб будет платить тренеру 1,3 млн евро за сезон.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»