Мостовой назвал условие для поражения сборной России от Иордании

Александр Мостовой оценил ближайших соперников сборной России по товарищеским матчам.
- 4 сентября будет домашний матч с Иорданией, 7 сентября – гостевой с Катаром.
«У Карпина в «Динамо» дела обстоят не лучшим образом. Если команда продолжит терять очки, то все его мысли будут направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в клубе.
Будет не до товарищеских матчей. В этом и большой минус совмещения постов.
Иордания и Катар – средние соперники, мягко говоря. Россия должна их спокойно обыгрывать.
Но если у Карпина все мысли будут о «Динамо», можем и проиграть Иордании. Не удивлюсь этому», – сказал Мостовой.
- В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Беларусь (4:1).
Источник: «РБ Спорт»