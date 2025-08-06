Мостовой назвал условие для поражения сборной России от Иордании

Александр Мостовой оценил ближайших соперников сборной России по товарищеским матчам.

4 сентября будет домашний матч с Иорданией, 7 сентября – гостевой с Катаром.

«У Карпина в «Динамо» дела обстоят не лучшим образом. Если команда продолжит терять очки, то все его мысли будут направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в клубе.

Будет не до товарищеских матчей. В этом и большой минус совмещения постов.

Иордания и Катар – средние соперники, мягко говоря. Россия должна их спокойно обыгрывать.

Но если у Карпина все мысли будут о «Динамо», можем и проиграть Иордании. Не удивлюсь этому», – сказал Мостовой.