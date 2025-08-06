Игрок «Спартака» заявил, что за год ни разу не поговорил со Станковичем

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.
– Станкович объяснял, почему не играешь?
– Нет.
– У вас был за год хоть один разговор с глазу на глаз?
– Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всeм исчерпывающе говорят.
– Это нормально, когда тренер не разговаривает с футболистом?
– Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Моe мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение.
- Чернов ранее сообщил, что близок к переходу в «Крылья Советов».
- Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
- Контракт Чернова со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2026 года.
- В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.
Источник: «Чемпионат»