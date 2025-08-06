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  • Игрок «Спартака» заявил, что за год ни разу не поговорил со Станковичем

Игрок «Спартака» заявил, что за год ни разу не поговорил со Станковичем

Сегодня, 13:26
4

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Станкович объяснял, почему не играешь?

– Нет.

– У вас был за год хоть один разговор с глазу на глаз?

– Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всeм исчерпывающе говорят.

– Это нормально, когда тренер не разговаривает с футболистом?

– Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Моe мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение.

  • Чернов ранее сообщил, что близок к переходу в «Крылья Советов».
  • Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
  • Контракт Чернова со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2026 года.
  • В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Станкович Деян
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Комментарии (4)
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Литейный 4 (returned)
1754477815
Потекло из свинарни. Гыгыгы
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NewLife
1754478937
Надо было на аудиенцию записываться через Зобнина)
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...уефан
1754483803
...мало того, что ты "за деньги", ты ещё за эти же деньги и "по-любви" хочешь?...
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СильныйМозг
1754486389
Потекло г..но по ляхам.
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