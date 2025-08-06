Игрок «Спартака» заявил, что за год ни разу не поговорил со Станковичем

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о работе под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Станкович объяснял, почему не играешь?

– Нет.

– У вас был за год хоть один разговор с глазу на глаз?

– Нет. Мне кажется, эти два ответа обо всeм исчерпывающе говорят.

– Это нормально, когда тренер не разговаривает с футболистом?

– Не знаю. Может быть, человек такой по характеру. Возможно, он считает, что раз тренирует большую команду, то и нет смысла разговаривать с футболистом, который ему не подходит. Моe мнение: любому футболисту приятно общение с тренером, особенно когда не играешь и переживаешь не лучшие времена. В такой ситуации даже две минуты разговора имеют значение.