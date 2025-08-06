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Аршавин сказал, где нужно провести матч Россия – Иордания

Сегодня, 11:07

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о месте проведения товарищеского матча национальной команды с Иорданией 4 сентября.

– Матч должен пройти в Москве или лучше сборной отправиться в регионы?

– По моему опыту, каждый матч в регионе – это не просто праздник, а большое событие. Плюс РФС неплохо работает и устраивает много событий перед матчем. Естественно, за пределами Москвы такие матчи воспринимаются более ярко. Последний матч сборная играла на «ВТБ Арене», тоже неплохо. Сборная вообще должна ездить по стране и играть. Ощущать народ по всей стране.

  • РФС ранее заявил, что Россия сыграет с Иорданией дома, но город и стадион будут объявлены позднее.
  • Россия занимает в нынешнем рейтинге ФИФА 35-е место, Иордания – 64-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Иордания Аршавин Андрей
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