Аршавин объяснил мотивацию Черчесова в «Ахмате»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию об ожидаемом назначении Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата».

«Станислав Саламович работал уже в «Ахмате». Я думаю, он знаком с ситуацией, у грозненской команды хороший состав. Черчесов хотел более статусную команду, но так как места заняты, чтобы не простаивать… Тем более, если пишут правду, за какую сумму, то пойти можно», – сказал Аршавин.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб договорился о трехлетнем контракте с Черчесовым. Во вторник грозненцы объявили об увольнении Александра Сторожука с должности главного тренера.

По данным журналиста Ивана Карпова, заработная плата Черчесова в «Ахмате» будет составлять 1,3 миллиона евро в год.