Черчесов: «Мне поступил звонок от «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что может возглавить «Ахмат».
Ранее сообщалось, что вопрос с назначением специалиста в грозненский клуб уже решен.
– В СМИ появилась информация, что вы в ближайшее время можете возглавить «Ахмат». Это так?
– Мне поступил звонок от руководства клуба. Пока это вся информация, которую я могу комментировать.
- Черчесов тренировал «Терек» с 2011 по 2013 год.
- «Ахмат» проиграл все 4 матча на старте сезона и занимает 13-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»