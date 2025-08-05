Черчесов: «Мне поступил звонок от «Ахмата»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что может возглавить «Ахмат».

Ранее сообщалось, что вопрос с назначением специалиста в грозненский клуб уже решен.

– В СМИ появилась информация, что вы в ближайшее время можете возглавить «Ахмат». Это так?

– Мне поступил звонок от руководства клуба. Пока это вся информация, которую я могу комментировать.