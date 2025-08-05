«Спартак» вернулся к кандидатуре игрока сборной Аргентины

Несколько российских агентских групп связывались с представителями защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако по возможному переходу в «Спартак».

В июне сообщалось, что спортивный директор российского клуба Франсис Кахигао отказался от кандидатуры аргентинца. Сейчас к проработке возможного трансфера игрока вернулись на фоне тяжелых переговоров с «Торино» по другому центральному защитнику Саулю Коко.

Сам Ломонако пока отказывается ехать в Россию и ждет предложений из топ-5 европейских лиг, а спортивный блок «Спартака», несмотря на интерес к защитнику, смущают его скоростные качества.

Защитник в июне этого года был вызван в сборную Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2026, но дебютировать в команде ему не удалось – в игре с Чили он остался в запасе, а в заявку на встречу с Колумбией он не попал.