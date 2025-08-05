Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).
– «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, и это тоже был довольно непростой матч, непростые судейские решения. Как оцениваете итоги этого матча и игру обеих команд?
– В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться. В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате.
Хотелось бы, чтобы, когда играют такие команды, которые борются за призовые места, всe соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение.
- Гол у «Зенита» забил Александр Соболев с пенальти на 76-й минуте. У ЦСКА отличился Алеррандро на 33-й.
- 11-метровый в ворота гостей был назначен после контакта в штрафной красно-синих между защитником гостей Данилом Круговым и хавбеком «Зенита» Густаво Мантуаном.
- Главным судьей встречи был Артем Чистяков.
Источник: «Московский комсомолец»