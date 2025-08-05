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  • Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА

Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА

Сегодня, 09:31
5

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

– «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, и это тоже был довольно непростой матч, непростые судейские решения. Как оцениваете итоги этого матча и игру обеих команд?

– В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться. В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате.

Хотелось бы, чтобы, когда играют такие команды, которые борются за призовые места, всe соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев с пенальти на 76-й минуте. У ЦСКА отличился Алеррандро на 33-й.
  • 11-метровый в ворота гостей был назначен после контакта в штрафной красно-синих между защитником гостей Данилом Круговым и хавбеком «Зенита» Густаво Мантуаном.
  • Главным судьей встречи был Артем Чистяков.

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Газзаев Валерий Чистяков Артем
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1754380413
Георгич тоже видел, проплаченную работу Чистякова
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NewLife
1754381888
Пес юлит, не называя вещи своими именами.
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vvv123
1754382969
Бла-бла-ба... А что еще он может сказать?
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АЛЕКС 58
1754384441
В этом году вряд ли будет честное судейство. Если уж модераторы считают матерным словом и отправляют на сутки в бан за.лиц Без Определённого Места Жительства,а Ведмедь требует от газпромбанка штрафы за кричалки,какая тут справедливость и честность. Зенит это газпром,газпром это рфс,рфс это наш позор. Всё что нужно знать всем кроме немытых
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alp
1754390495
а что то я не помню, чтобы газзаева волновало судейство, когда отменяли два чистейших гола Аршавина в ворота коней
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