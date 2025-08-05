Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

– «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, и это тоже был довольно непростой матч, непростые судейские решения. Как оцениваете итоги этого матча и игру обеих команд?

– В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться. В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате.

Хотелось бы, чтобы, когда играют такие команды, которые борются за призовые места, всe соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение.