Семин назвал человека, способного помочь Станковичу: «Постоянно был чемпионом»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о постоянных удалениях игроков «Спартака». Он считает, что главному тренеру московской команды Деяну Станковичу может помочь в этой ситуации Олег Романцев.

«Я думаю, что повышенная эмоциональность не только Станковича, но и всех остальных, порой играет хорошую роль, как было в первой половине прошлого сезона. А иной раз, как мы видим сегодня, не очень хорошую. Игроки понимают, что от них хочет тренер, но, по всей видимости, не всегда у них все получается.

Станкович – опытный человек, и ему самому надо разобраться, какие есть игровые проблемы. Ему скорее об этом Романцев подскажет.

Почему Романцев? Потому что он со «Спартаком» постоянно был чемпионом России», – сказал Семин.