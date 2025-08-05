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  • Семин назвал человека, способного помочь Станковичу: «Постоянно был чемпионом»

Семин назвал человека, способного помочь Станковичу: «Постоянно был чемпионом»

Сегодня, 03:11
9

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о постоянных удалениях игроков «Спартака». Он считает, что главному тренеру московской команды Деяну Станковичу может помочь в этой ситуации Олег Романцев.

«Я думаю, что повышенная эмоциональность не только Станковича, но и всех остальных, порой играет хорошую роль, как было в первой половине прошлого сезона. А иной раз, как мы видим сегодня, не очень хорошую. Игроки понимают, что от них хочет тренер, но, по всей видимости, не всегда у них все получается.

Станкович – опытный человек, и ему самому надо разобраться, какие есть игровые проблемы. Ему скорее об этом Романцев подскажет.

Почему Романцев? Потому что он со «Спартаком» постоянно был чемпионом России», – сказал Семин.

  • «Спартак» заработал 3 удаления в 3-х турах РПЛ.
  • Команда занимает 11-е место в чемпионате.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Станкович Деян
Комментарии (9)
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FROLL007
1754364637
Он ещё и бухать научит физрука Гыгыгы
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oyabun
1754366390
Всё это уже проходили. Романцев неоднократно помогал Спартаку в роли советника. Это не помогает. Всё равно успех команды зависит только от Главного тренера.
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JIEGEHDA
1754369494
При Романцеве и сейчас разная игра. Он ничем не поможет. Давление требования и фанаты мешают клубу. Стоит один раз отступиться и всё. А если 3-4 победы подряд то так же крики стоны о чемпионстве слухи . Как было зимой . Как только были близки к лидерам а игра и лучше то сразу чемпионы надо разбираться с остальными матчами и бла бла бла. Как и Семак . Стал нулем. Когда год на юбилей зашёл . Перенервничал и сдулся .
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subbotaspartak
1754370580
Сёмин в последние годы на бровке тоже... неспокоен был.
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ScarlettOgusania
1754370956
Романцев сейчас не помощник Спартаку, курение много сил и здоровья отнимает, он сейчас выглядит на 80-85 лет, а ему всего то 71...( для работы тренером нужна холодная голова и лишние эмоции не помогают, а угнетают как самого тренера так и игроков команды... сейчас Станку нужно собраться и принять "холодный душ" для дальнейшей работы с командой или - на выход...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754371666
Мне кажется Станкович и не примет чью то помощь,сочтет за оскорбление такое предложение.Он высокого о себе мнения.
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САДЫЧОК
1754372133
Смешной Семин! Без тренерских знаний в голове ничего не поможет этому Станковичу!
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rash1959
1754373675
Да чего прие... к Романцеву как к спасителю? Он уже старый человек и давно отошёл от дел. Уже 30 лет не в теме. А Сёмину такие советы давать негоже, тоже человек старинный, и далёк от тренерской мысли. Слишком много стало очень престарелых советчиков, то семин, то непомнящий... А за пределами футбола каждый пень трухлявый в советчики лезет.
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