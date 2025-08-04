Только один игрок забил больше Даку в РПЛ с момента дебюта албанца в лиге

«Рубин» проводит заключительный матч 3-го тура РПЛ против «Сочи».

На 12-й минуте счет в игре открыл Мирлинд Даку, реализовавший пенальти.

Албанец забил 27 голов в 57 матчах РПЛ. Это второй результат в лиге с момента его дебюта летом 2023 года.

Чаще отличался только форвард «Зенита» Матео Кассьерра – 31 раз.