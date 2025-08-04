Мостовой определил главного кандидата на вылет из РПЛ: «Эта команда не должна играть в Премьер-лиге»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от борьбы за выживание в РПЛ.
«Оренбург», «Пари НН», «Сочи» – это команды, которые будут стоять на вылет. Между ними и будет борьба на протяжении всего сезона.
Команда Владимира Слишковича [»Оренбург»] – главный кандидат на вылет и не должен играть в РПЛ.
Жалко «Урал», который не пустили на их место. Но это наш российский футбол, уверен, в нынешнем сезоне мы еще ни раз увидим что-то удивительное», – сказал Мостовой.
- «Оренбург» идет на 12-м месте в РПЛ с 2 очками.
- У «Сочи» и «Пари НН» пока нет набранных баллов.
- Также с 3 поражений в чемпионате стартовали «Ростов» и «Ахмат».
Источник: «РБ Спорт»