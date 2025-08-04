Тарханов оценил ничью «Зенита» и ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенит» – ЦСКА. Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 3-м туре РПЛ.

«Кроме пенальти, у «Зенита» были моменты в матче с ЦСКА, но команда их не реализовала. В первом тайме футболисты друг к другу присматривались, поэтому получилось не очень интересно. Уже второй тайм был более интересным, команда создала хорошие атаки. Чего стоит один момент Соболева, когда он развернулся и попал в штангу? Это стопроцентный момент, он был обязан забивать.

Единственное, что в «Зените» мне не нравится, это то, что мало индивидуальных обыгрышей у футболистов. А в остальных моментах справился Акинфеев. Игорь – просто гигант! Спокойно управлял игрой команды в плане обороны.

Честно говоря, по игре ЦСКА мне понравился больше «Зенита», – сказал Тарханов.