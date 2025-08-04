Андронов назвал тренера РПЛ, который сильнее Станковича, Семака и Карпина

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов похвалил главного тренера ЦСКА Фабио Челестини по итогам игры 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мне пока очень нравится то, что делает Челестини. Распродали полкоманды, но он хоть раз заныл? Нет. ЦСКА очень повезло.

Думаю, как тренер он точно сейчас лучше Сергея Семака (скучнее ста китайцев), Валеры Карпина (как всегда, непонятно что, нафига и главное – зачем?) и Деяна Станковича (цыганский табор на гастролях). Будем верить», – написал Андронов.