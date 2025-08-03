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Семак – о Латышонке: «Пока не выручает»

Вчера, 23:20
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Евгения Латышонка.

Вратарь петербуржцев провел в этом сезоне три матча в РПЛ, в которых пропустил четыре гола.

– Вопрос по вратарю. Не тревожит ли вас, что Латышонок при всей его надежности не выручает, как он выручал в прошлом сезоне? А тот же Адамов на последних минутах в Грозном выручил?

– Вратарская позиция – она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение. На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идет никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Женя Латышонок, на Кубок – Денис Адамов. Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но, еще раз повторюсь, что для меня вратарская позиция – это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений Семак Сергей
Комментарии (6)
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PAREVG.
1754253097
Купите мартыхая из фавел, дайте ему паспорт, он быстро общий язык с командой найдет.
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Интерес
1754255909
Начало конца? Опять вратаря нужного нет.Зато дорогущих папуасов-на все позиции по три штуки-и всё мало!
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DOCTOR PENALTY
1754271491
В каждом интервью Сельдерей произносит своё "волшебное" слово: "Посмотрим"... ))
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BarStep
1754283600
Когда Латышонок начинал в Зените, он был ещё.. в Балтике и поэтому тащил всё и действительно была надежда, что в Зените наконец-то появился ВРАТАРЬ! А сейчас он уже в Зените и играет как и вся команда.. Как Серега ты натренировал, так и мучаются все на поле, в т.ч. Латышонок
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БАЗАРА НЕТ
1754285486
С семаком любая звезда погаснет! Тот же Глушенков был отличный футболист и вот... Семак уйди с поста, не позорь клуб и город
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