Семак – о Латышонке: «Пока не выручает»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Евгения Латышонка.

Вратарь петербуржцев провел в этом сезоне три матча в РПЛ, в которых пропустил четыре гола.

– Вопрос по вратарю. Не тревожит ли вас, что Латышонок при всей его надежности не выручает, как он выручал в прошлом сезоне? А тот же Адамов на последних минутах в Грозном выручил?

– Вратарская позиция – она особенная. Конечно, мы тщательно взвешиваем, разговариваем с тренерами по вратарям, пытаемся принять наиболее верное решение. На мой взгляд, частая смена вратарской позиции не идет никому на пользу. Конечно, есть у нас тоже конкуренция. В этих матчах выходил Женя Латышонок, на Кубок – Денис Адамов. Мы смотрим, конечно. Если мы поймем, что есть преимущество в том или ином случае, конечно, мы его постараемся использовать. Но, еще раз повторюсь, что для меня вратарская позиция – это не повод для его частого ротирования. Он ошибок не допускает. То, что не выручает, к сожалению, пока так. В прошлом году больше выручал, в этом меньше. Но посмотрим!