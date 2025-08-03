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  • Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака»

Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака»

3 августа 2025, 22:15
26

Форвард «Акрона» Артем Дзюба взял на себя ответственность за ничью со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

  • На 63-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти.
  • Дзюба забил с 11-метрового удара на 95-й минуте.

«Приношу извинения болельщикам. Считаю, что из-за меня проиграли. Надо было сразу брать, а не отдавать пенальти. Почему так решили? Это я решил, поскольку Стеф [Лончар] попросил, ничего страшного, все промахиваются, и великие. Поэтому беру на себя ответственность.

С другой стороны, проявили характер, что сразу отыгрались? Да, сразу же, в моменте. Мы уже второй раз должны «Спартак» обыгрывать и второй раз это не делаем. Это очень обидно для нас.

Зол ли я? Я разочарован в себе больше всего», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем
Комментарии (26)
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FCSpartakM
1754249608
за счет чего должны? Команда в меньшинстве больше моментов имела, чем Акрон.
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ВасяК
1754249921
Балабол,только бы что нибудь брякнуть не подумавши!!!Не далёкий человек!!!
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Mirak92
1754250224
Нее тут перегнул пешеход)) спасибо скажи что пеналь дали
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Plyash
1754250320
В очередной раз убеждаюсь , что Дзюбло - "человек-говно" . Просто послушайте послематчевое интервью Заура Тедеева ... Обосрись от своей "значимости" , рекордсмен хренов ...
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momwig_
1754252756
А ведь я подумал о человеке хорошо - в первый раз о Дзюбе - типа пенальти левый, пойди ударь, ты всё равно не знаешь, как это - попадать по воротам... Уффффф. Отлегло. Кривое не может сделаться прямым©
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Burtaze
1754278686
Ничего, Артём.. не надо посыпать голову пеплом,, всё ещё впереди,, нагнёте ещё этих доргих и"великих"..
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VVS25
1754284892
Трепло. За уши тащили твой макрон, лишь бы нагадить всей судейской кодлой.
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WE ARE FOR PETER
1754285895
Унизите ещё этих попрошаек нытиков
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VPERDIV SPARTAK
1754286266
Комментарий скрыт модератором
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alefreddy
1754293210
ответственность на Хлусе Пупсе и Зобе и так в каждой игре
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