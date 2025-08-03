Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба взял на себя ответственность за ничью со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

На 63-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти.

Дзюба забил с 11-метрового удара на 95-й минуте.

«Приношу извинения болельщикам. Считаю, что из-за меня проиграли. Надо было сразу брать, а не отдавать пенальти. Почему так решили? Это я решил, поскольку Стеф [Лончар] попросил, ничего страшного, все промахиваются, и великие. Поэтому беру на себя ответственность.

С другой стороны, проявили характер, что сразу отыгрались? Да, сразу же, в моменте. Мы уже второй раз должны «Спартак» обыгрывать и второй раз это не делаем. Это очень обидно для нас.

Зол ли я? Я разочарован в себе больше всего», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».