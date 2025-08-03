Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА

Вчера, 20:21
21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:1.

– В любом случае это потеря очков, независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать. К сожалению, пропустили в первом тайме необязательный гол, было много подходов, но нам не хватало количества игроков, которые шли бы в завершение. Были моменты, чтобы забить второй мяч. Во втором тайме приходилось рисковать, наверное, уже устали, теряли концентрацию.

– Что было неправильно в моменте с пропущенным мячом?

– Здесь мы сыграли нормально, заблокировали, но здесь и мастерство нападающего Алеррандро, который принял и быстро пробил, хоть удар и получился не сильным, но был точным.

– Как оцените игру Вендела?

– В концовке устал, конечно, но в целом играл очень активно и полезно, мог забить, но попал в защитника.

– Пять очков после трех туров мало?

– Конечно, мало.

  • «Зенит» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ахмат».

Еще по теме:
Семак ответил на вопрос журналиста про игру «Зенита» через навесы 1
«Матч ТВ» покажет 3 матча 4-го тура РПЛ 4
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Семак Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
almanev
1754242616
Коней обокрали, конечно
Ответить
Artemka444
1754242713
Стартовый состав оборжался!!!
Ответить
somn
1754244258
Семак, ты достал уже! Ну собери команду, разложи картошку на столе и показывай кому куда бежать и где должен быть капитан. Ты тренер, или кто...
Ответить
BarStep
1754245248
….независимо от того, как складывается матч, мы всегда хотим побеждать… ???! Уважаемый, как говорят в Одессе (нашей Одессе к стати), хотеть и мочь - две большие разницы. У тебя мочь больше не получается., не находишь?
Ответить
polt
1754245378
Игра Зенита и работа тренера пока совершенно не впечатляет. В единоборствах проигрывается практически все. Семак проснись, если можешь. Или столетие клуба перенесется на 2027?
Ответить
BarStep
1754245565
– Что было неправильно в моменте с пропущенным мячом? – Здесь мы сыграли нормально, …. Нормально???! У тебя в штрафной перед голом, соперник 5 мин без сопротивления возил всех, сделал с десяток точных передач и в итоге забили!!! А он нормально! Ахренеть наглежь..
Ответить
Plyash
1754246947
Дурак ты , Поганович , сразу выпусти основу из отечественных футболистов , они тебе результат обеспечат в первом тайме , а там уж жителей Амазонки выпускай . Дельфин вон , по мячу как соскучился , сразу бы выпустил , вот и три очка в таблице у тебя было бы .
Ответить
neveldomha
1754250528
Дркушич на одной ноге прыгал, а ты меняешь Педро на Ерохина, в чем смысл?
Ответить
vvv123
1754262156
Не пора ли мне уйти, спросил себя Семак? Вот обратно в Уфу приглашают, говорят, что там новый спонсор появился...
Ответить
boris63
1754267292
Серёга не придумывай, Зенит явно отскочил и не без помощи судьи.
Ответить
Главные новости
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов
10:25
«Спартак» договорился о новом трансфере – о сделке объявят в ближайшее время
10:08
4
Семак ответил на вопрос журналиста про игру «Зенита» через навесы
09:50
1
«Матч ТВ» покажет 3 матча 4-го тура РПЛ
09:39
4
Стали известны подробности состояния здоровья Месси
09:36
«Балтика» Талалаева повторила рекордный старт для новичка РПЛ
09:26
1
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды»
09:08
5
Андронов назвал тренера РПЛ, который сильнее Станковича, Семака и Карпина
08:24
4
Осечки «Спартака» и «Зенита», травма Месси, уход Карраскаля из «Динамо» и другие новости
00:40
1
Видео«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»
Вчера, 23:50
1
Все новости
Все новости
Лончар из «Акрона» назвал виновного в том, что команда не победила «Спартак»
10:13
1
Шикунов – о «Спартаке»: «Ситуация тяжелая»
09:31
2
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды»
09:08
5
Андронов назвал тренера РПЛ, который сильнее Станковича, Семака и Карпина
08:24
3
Семак оценил игру Соболева с ЦСКА
00:30
6
Бывший советник Федуна прокомментировал результаты «Спартака» на старте сезона
00:17
2
Видео«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»
Вчера, 23:50
1
Семак – о Латышонке: «Пока не выручает»
Вчера, 23:20
6
Обляков высказался о пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:01
5
Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «На двести процентов»
Вчера, 22:50
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Ахмат » голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:37
1
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» – 1:0
Вчера, 22:30
1
Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака»
Вчера, 22:15
17
ВидеоЛайнсмен столкнулся с оператором во время матча «Зенит» — ЦСКА
Вчера, 21:50
1
Бразильцы «Зенита» не сделали ни одного результативного действия в 3-х турах РПЛ
Вчера, 21:30
10
Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»
Вчера, 21:22
31
Аршавин посоветовал Семаку не выпускать Глушенкова в ближайших матчах «Зенита»
Вчера, 21:05
14
Круговой извинился перед болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом»
Вчера, 20:44
12
Реакция Челестини на пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:39
14
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА
Вчера, 20:21
21
Соболев высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА
Вчера, 20:15
17
Станкович рассказал о состоянии своего здоровья
Вчера, 20:11
10
ВидеоФедотов оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА
Вчера, 20:06
27
«Зенит» забил с пенальти во всех 3-турах РПЛ
Вчера, 20:01
34
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:56
2
РПЛ. «Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти
Вчера, 19:55
137
Булыкин: «Спартаку» нужно еще пару-тройку новых футболистов за 30 миллионов»
Вчера, 19:46
6
В «Локомотиве» произойдут серьезные изменения, если клуб закончит год ниже 3-го места
Вчера, 19:31
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 