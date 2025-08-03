Челестини заявил о желании ЦСКА доминировать в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о тактике на гостевой матч 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

– На каком фланге будет играть Данил Круговой?

– Круговому подходят матчи, когда они с Кириллом Глебовым играют на противоположных флангах [в роли инвертированных вингеров]. Но по ходу игры они имеют полную свободу, могут меняться флангами, что они и делают.

В матче с «Зенитом» будем строить игру на наших принципах, будем играть с позиции доминирования. Это то, что мы постоянно тренируем, то, что я хочу видеть в исполнении ребят. Без разницы, играем с грандом или середняком, мы приезжаем побеждать с доминированием.