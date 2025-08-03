Самого дорогого новичка в истории «Спартака» заменили в перерыве матча с «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш был заменен на Пабло Солари в перерыве гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном». Португалец провел свой дебютный матч в составе красно-белых, выйдя с первых минут встречи. На его счету не было голевых действий.

1-й тайм завершился вничью 0:0.