Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, что ничья была бы более закономерным исходом матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо» (1:0).
«Неплохая игра. Динамовцы хорошо развивают атаки, но концовочки в их завершении им не хватает. Не хватает все равно Тюкавина. Сергеев – неплохой игрок, но он больше силовой. В принципе же я предполагал, что динамовцам не удастся сдержать рывок соперника. Так оно и вышло.
«Краснодар» тоже очень неплохо выглядел. Они выправляются и уже играли лучше, чем на старте сезона. Видно, что спустились с небес на землю после празднования чемпионства, пришли в себя и начали наконец работать. А то закружилась у них голова после победы, но прошлым жить нельзя.
А в целом обе команды в прошедшем матче неплохо играли, и здесь закономерным был бы ничейный результат», – сказал Пономарев.
- Единственный гол забил Джон Кордоба на 87-й минуте.
- Сейчас «Краснодар» занимает 3-е место в лиге с 6 очками, «Динамо» идет 9-м с 4 баллами.