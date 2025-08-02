Эмоции Ракова после дубля «Ростову»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков прокомментировал победу над «Ростовом».

Самарцы выиграли в 3-м туре РПЛ со счетом 4:1. 20-летний форвард забил два гола и сделал результативную передачу.

«Отдельной полки под награды нет. Видел баннер болельщиков «Крыльев Советов», немного удивился, было приятно. У нас была задача хорошо начать сезон, мы с этим справились. Три победы и одна ничья. Хотим побеждать в каждом матче», – сказал Раков.