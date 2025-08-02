Главный тренер «Крыльев» прокомментировал разгромную победу над «Ростовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги матча с «Ростовом».

Самарская команда победила со счетом 4:1. 20-летний форвард Вадим Раков забил два гола.

«Хорошо, когда есть моменты, которые мы можем реализовать. Это говорит о большом исполнительском мастерстве. Хорошо, когда у тебя есть такие футболисты. Раков хорошо исполняет, он мотивирован и хочет играть – все сходится», – сказал Адиев.