Канчельскис высказался о перспективах Карпина в «Динамо»

Андрей Канчельскис не верит, что Валерий Карпин выиграет первый тренерский трофей во главе «Динамо».
«Все ждут от Карпина успеха в новом клубе. Ему будет тяжело что-то выиграть с «Динамо».
Команда очень давно не завоевывала никаких трофеев, а он сам как тренер тоже не выигрывал ничего серьезного.
Он авторитетный тренер, но авторитет не приносит трофеи. Если Карпин не даст «Динамо» нужный результат, его уволят», – сказал Канчельскис.
- В РПЛ динамовцы сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0).
- В Кубке они были сильнее «Сочи» (3:2).
- Следующий соперник – «Краснодар» (2 августа, 20:30 мск).
Источник: Metaratings