Канчельскис высказался о перспективах Карпина в «Динамо»

Андрей Канчельскис не верит, что Валерий Карпин выиграет первый тренерский трофей во главе «Динамо».

«Все ждут от Карпина успеха в новом клубе. Ему будет тяжело что-то выиграть с «Динамо».

Команда очень давно не завоевывала никаких трофеев, а он сам как тренер тоже не выигрывал ничего серьезного.

Он авторитетный тренер, но авторитет не приносит трофеи. Если Карпин не даст «Динамо» нужный результат, его уволят», – сказал Канчельскис.