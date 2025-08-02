Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»

Комик Денис Дорохов рассказал о желании видеть Артема Дзюбу в медийном футболе.

– Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за «БроукБойз» в Кубке России, какого действующего игрока вы бы хотели позвать в ФК «10»?

– Дзюбу, конечно. Мне кажется, что он идеально подходит для медиафутбола.

Он такой же отвязный. Жду его после завершения карьеры, Артем точно сможет. Классно вольется туда, тем более, в «Десятку».