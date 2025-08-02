Дорохов ответил, кого из РПЛ взял бы в ФК «10»: «Он идеально подходит для медиафутбола»

Комик Денис Дорохов рассказал о желании видеть Артема Дзюбу в медийном футболе.
– Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за «БроукБойз» в Кубке России, какого действующего игрока вы бы хотели позвать в ФК «10»?
– Дзюбу, конечно. Мне кажется, что он идеально подходит для медиафутбола.
Он такой же отвязный. Жду его после завершения карьеры, Артем точно сможет. Классно вольется туда, тем более, в «Десятку».
- 36-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Он выступал за «Акрон», «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал».
- Дорохов – вице-президент ФК «10».
Источник: «Спорт-Экспресс»