Гасилин призвал клуб РПЛ уволить тренера: «Руководством были созданы все условия, где результат?»

Экс-зенитовец Алексей Гасилин хочет, чтобы «Сочи» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено.

«Морено третий сезон в «Сочи». Уберите этого тренера! Вылетел из РПЛ, по спортивному принципу не вышел из ФНЛ.

Он этими выходками защищает себя и свой контракт. Показывает руководству, что он хороший. Руководством были созданы все условия. Где результат?

В Испании если бы провалился так наш тренер, то его бы уже там не было.

Я хочу, чтобы у меня в стране работали российские специалисты. Есть академия РФС. Почему Игнашевич не работает в «Сочи»?» – сказал Гасилин.